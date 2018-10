Ripartono i corsi formativi organizzati da FIAIP Siena

Mercoledì 7 novembre il workshop “Privacy e Antiriciclaggio” con relatore d’eccezione l’avvocato Francesca Corvi

Riparte l’attività di formazione professionale federativa organizzata da FIAIP Siena e rivolta agli agenti immobiliari operativi su tutto il territorio provinciale.Un programma ricco e variegato che prenderà il via mercoledì 7 novembre con il workshop “Privacy e Antiriciclaggio” che avrà come relatore l’avvocato Francesca Corvi dello Studio Athena, che proporrà due moduli in cui sarà approfondito il quadro normativo di riferimento e dove ci sarà ampio spazio per confronti e domande su casi specifici.L’evento, che si terrà dalle 15.45 alle 19.00 nella sede di Confindustria Toscana Sud in via dei Rossi 2 a Siena, si pone l'obiettivo di aiutare tutti gli agenti ad approfondire queste importanti tematiche di stretta attualità.Come sottolinea il presidente di FIAIP Siena, Francesco La Commare: “Questo progetto nasce infatti per avvicinare tutti i professionisti del settore al mondo FIAIP. Vogliamo dare dei contenuti di altissimo valore, essendo la nostra federazione continuamente impegnata nella formazione e nella tutela sindacale degli agenti immobiliari”. “Il primo workshop – conclude Francesco La Commare – sarà incentrato sul trattamento dei dati personali e gli adempimenti necessari per il rispetto della privacy, ma anche sugli obblighi di conservazione e l’analisi del rischio contestualmente all’antiriciclaggio prima e dopo il Decreto Legislativo 90/2017”.Info e prenotazioni0577/236036 – segreteria@siena.fiaip.itScriba Press – Ufficio Stampa FIAIP Toscanainfo@scribapress.it