Olio extravergine d’oliva senza segreti: al via in provincia di Siena corsi di assaggio per produttori e consumatori

Due incontri teorici e pratici di tre ore ciascuno

Si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre a Siena, Torrita, Montepulciano e San Gimignano

Ai nastri di partenza i corsi di assaggio all’olio extravergine d’oliva in provincia di Siena. Si svolgeranno a Siena, Torrita, Montepulciano e San Gimignano, nei mesi di novembre e dicembre – sottolinea la Cia Agricoltori Italiani di Siena - e sono organizzati da Agricoltura è Vita Etruria srl in collaborazione con Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale.Il corso è rivolto ai produttori di olio che vogliano migliorare le proprie competenze professionali, agli appassionati, agli amanti della buona cucina e a quanti siano interessati ad approfondire le proprie conoscenze sull’olio extravergine di oliva.«Si tratta di corsi molto importanti e utili – commenta il direttore Cia Siena Roberto Bartolini – perché arricchiscono le conoscenze dei nostri produttori, e, contemporaneamente, permettono anche ad hobbisti e consumatori di conoscere meglio le produzioni olivicole di alta qualità del nostro territorio. Fondamentale continuare a lavorare per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra provincia e delle produzioni di qualità».Il corso si svolgerà in due incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno (dalle 15 alle 18). Saranno trattati argomenti sull’olio e l’olivicoltura sia dal punto di vista teorico, sia attraverso assaggi guidati degli oli per insegnare a riconoscerne i principali difetti e pregi attraverso la tecnica del panel test. Il costo del corso è di 65 euro.Ecco il calendario dei corsi dedicati all’olio extravergine d’oliva: il 19 e 22 novembre a Siena; “Agricoltura è Vita Etruria Srl” - Viale Sardegna 37 int.7; il 26 e 29 novembre a Torrita di Siena, al Birrificio Saragiolino, Loc. Saragiolino 50; il 10 e 13 dicembre a Montepulciano, al Frantoio di Montepulciano, Via di Martiena 2; il 17 e 20 dicembre a San Gimignano al Frantoio Cooperativo Valdelsano, Località San Benedetto – Le BucheInfo – Per info e prenotazioni rivolgersi allo 0577/203735 – 0577/203705 o m.grasso@ciasiena.it o g.franci@ciasiena.it