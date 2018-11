Siena Italtech riceve un riconoscimento ufficiale da Cambridge

È stata consegnata a Italtech di Siena la targa di Centro Autorizzato per le certificazioni linguistiche Cambridge Assessment English.“Questa targa è simbolo degli alti standard di integrità, sicurezza e servizio che i nostri centri autorizzati devono rispettare” ha dichiarato Peter McCabe, responsabile in Italia di Cambridge Assessment English, divisione no-profit dell’Università di Cambridge. Siena Italtech offre e gestisce gli esami Cambridge dal 2016, dando l’opportunità a studenti e adulti di acquisire una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale.La targa è stata consegnata a Bologna durante la conferenza che ogni anno riunisce i centri autorizzati di tutta Italia. Il riconoscimento è stato assegnato al responsabile del centro, Valentina Zanchi, dal team italiano di Cambridge Assessment English.McCabe ha aggiunto: “La nostra missione è quella di aiutare chiunque voglia imparare l’inglese e dimostrarlo. Ogni anno più di 5 milioni di persone in tutto il mondo sostengono i nostri esami. Siena Italtech è parte di una rete di 165 centri in Italia che condividono con noi questo impegno. La nostra rete di centri collabora con scuole statali, enti di formazione, università e aziende dando loro la possibilità di certificarsi su tutto il territorio italiano e garantendo qualità e servizio eccellente a tutti i candidati.”Come Centro autorizzato Cambridge Assessment English, Siena Italtech offre:- Incontri con dirigenti scolastici, docenti e genitori;- Incontri di formazione e aggiornamento con gli insegnanti;- Incontri di orientamento per gli studenti sugli esami Cambridge Assessment English;- Corsi preparatori agli esami Cambridge Assessment English con insegnanti madrelingua;- Svolgimento di simulazioni gratuite d’esame (pre-test) per tutti i livelli;- Svolgimento degli esami Cambridge Assessment English sia presso la propria sede sia presso gli istituti scolastici che ne fanno richiesta;- Cerimonia di consegna dei certificati;- Possibilità per le scuole di diventare Preparation Centres di Cambridge Assessment English.