Agenti di commercio: nuovo corso di abilitazione a Siena

Tramite l’agenzia formativa Cescot due percorsi per chi non ha esperienza

Il via questo mese, iscrizioni aperte

Gli interessati ad avviare la professione di agente di commercio che non posseggono ancora i requisiti avranno a breve l’opportunità di frequentare un nuovo, apposito corso di formazione per agenti e rappresentanti del commercio. Lo allestisce l’agenzia formativa Cescot di Confesercenti Siena dal mese di novembre. il corso avrà una durata complessiva di 80 ore suddivise in lezioni tardopomeridiane da due ore e mezzo ciascuna, per tre volte alla settimana; ai partecipanti saranno forniti testi e dispense. Al termine del corso, riconosciuto alla Provincia di Siena, con Disposizione Dirigenziale n. 208 del 16/02/2016, sarà rilasciato certificato di frequenza della Regione Toscana, in seguito al superamento dell’esame finale.Maggiori informazioni ed iscrizioni tramite lo 0577 252221 – formazione@confesercenti.siena.it - www.confesercenti.siena.it . Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti.