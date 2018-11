Adecco apre le iscrizioni per il corso gratuito di pelletteria di Piancastagnaio

Ci sarà tempo per inviare la propria candidatura fino al 25 novembre; il corso, a numero chiuso, avrà una durata complessiva di 240 ore distribuite su 6 settimane

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, apre le iscrizioni per il corso di formazione gratuito, a numero chiuso, di pelletteria, per addetto al taglio, preparazione e montaggio con cucitura e rifinitura.Con una durata complessiva di 240 ore distribuite su 6 settimane, il corso sarà suddiviso in lezioni teoriche e momenti di formazione pratica e sarà gestito dai migliori professionisti del settore. Al termine del periodo di lezioni, i partecipanti avranno la possibilità di essere inseriti all’interno di importanti realtà imprenditoriali della zona.Sarà possibile inviare la candidatura fino a domenica 25 novembre e i partecipanti saranno selezionati successivamente attraverso un colloquio orale e un test scritto. L’inizio delle lezioni è in programma per il 10 gennaio 2019 presso la Scuola di Pelletteria di Piancastagnaio situata in Viale Fonte Natali 1135/R, Località San Martino.Per iscriversi o chiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail poggibonsi.grandi@adecco.it o chiamare il numero 0577 983746.