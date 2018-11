Confcommercio Siena: nuovo appuntamento per la fattura elettronica

Un’altra data presso la sede dell’associazione per scoprire i dettagli e i segreti di questa nuova modalità di contabilità

Se ormai è count down per l’introduzione della fattura elettronica, che sarà realtà dal 1 gennaio 2019, continua l’esigenza di formazione e informazione. Nasce da qui l’idea del nuovo incontro che Confcommercio Siena ha pensato. L’appuntamento è per il 14 novembre, alle 15.30 presso la sede dell’associazione in strada di Cerchiaia 26. Tutto questo per scoprire i dettagli e i segreti della fattura elettronica.Il nuovo appuntamento si è reso necessario per la richiesta e l’attenzione degli imprenditori verso questa nuovo modo di lavorare. Gli interessati sono tutti i soggetti titolari di partita iva, tranne i regimi agevolati ovvero i “minimi” e i “forfettari” nonché gli agricoltori esonerati. Quindi si parla di ditte individuali, società di persone, società di capitali e professionisti. Tutti dal 1 gennaio 2019 saranno obbligati ad emettere le fatture elettroniche e quindi anche a riceverle. E’ importante dunque essere preparati alla nuova modalità operativa di ricezione, emissione e contabilizzazione delle fatture digitali.Durante l’incontro saranno illustrate le procedure e soluzioni software adatte ad ogni esigenza. Appuntamenti ad hoc saranno effettuati anche nelle sedi provinciali dove verranno organizzati degli incontri con lo stesso tema.Per informazioni e prenotazioni per partecipare agli incontri è possibile chiamare al numero 0577 248811.