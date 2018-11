Il 9 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente abilitato nell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.La FLC-CGIL di Siena organizza per venerdì 16 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso l'aula magna del Liceo “G. Galilei” di Siena, un'assemblea per spiegare i dettagli tecnici del bando e illustrare la proposta formativa del sindacato per supportare tutti i docenti interessati nella preparazione alle prove concorsuali.