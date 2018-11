Normative e Legislazione del Lavoro in Edilizia: il rinnovo del CCNL e i riflessi del Decreto Dignità

Martedì 20 il convegno nell’Auditorium della Cassa e Scuola Edile di Siena

Cassa Edile di Siena in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti di Siena, organizza martedì 20 novembre alle ore 14.30 nell’Auditorium di Cassa e Scuola Edile in via R. Franci 18, il seminario per illustrare le novità introdotte dal nuovo contratto di lavoro collettivo dell’edilizia e le ripercussioni della Legge 96/2018 (Decreto Dignità) sugli operatori di settore.L’incontro rappresenta uno dei punti cardine su cui si basa l’accordo stipulato a maggio tra gli Enti bilaterali delle costruzioni senesi e gli Ordini professionali. Il Patto per l’Edilizia è un importante traguardo raggiunto a favore delle imprese edili per diminuire la burocrazia e migliorare l’accesso alle procedure per operare in maniera semplificata.Tra gli accordi, è previsto che Cassa-Scuola Edile e gli Ordini professionali di cui sopra, attraverso i propri rappresentanti, si incontrino regolarmente per gestire le novità normative e sveltire il proprio operato, a tutto vantaggio degli iscritti.La giornata di martedì 20 novembre sarà un momento di confronto fondamentale per gli operatori di settore per approfondire gli aspetti del nuovo Contratto Collettivo dell’Edilizia. In particolare si parlerà delle nuove disposizioni contrattuali, dell’istituzione del Fondo Sanitario dell’Edilizia che andrà a sostituire la gestione locale da parte delle Casse Edili sul territorio, dei Fondi di prepensionamento e di incentivo all’occupazione, del ripristino del DURC originale, ovvero la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalle Casse Edili provinciali, anziché l’attuale DURC on line nazionale che di fatto non è in tempo reale e penalizza le imprese regolari, visto il lungo lasso di tempo della validità, della ridefinizione e rafforzamento del ruolo degli Enti bilaterali.Apriranno i lavori il Presidente di Cassa e Scuola Edile e Sicuredil CPT, Giannetto Marchettini e il Vicepresidente della Cassa Edile, Serafino Marino. Seguiranno i saluti di Paola C. Sabatini, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siena e di Paola Saladini, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena.Il dibattito entrerà nel dettaglio con l’intervento di Beatrice Sassi, Direttore Relazioni Industriali di ANCE, che illustrerà l’accordo di rinnovo del CCNL e di Valeria Andreatta, Funzionario Relazioni Industriali ANCE, che parlerà del Decreto Dignità (Legge 96/2018) e dei suoi riflessi nel settore edile.I relatori saranno poi a disposizione per rispondere a chiarimenti, dubbi e osservazioni che potranno venire dalla platea. Il seminario è rivolto a operatori del settore, imprese edili e professionisti e si rilasciano crediti formativi per ciascun Ordine Professionale. È possibile iscriversi al corso sul sito www.cassaedilesiena.it