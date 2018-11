Femca Cisl su GSK: ''Dare prospettive ai lavoratori''

Proseguono le trattative: altri due incontri in programma per venerdì 16 e lunedì 19 novembre

"A distanza di 6 mesi dalla presentazione della piattaforma sindacale unitaria per la gestione della flessibilità occupazionale in GSK, in questi giorni il percorso sta andando verso una fase decisiva con due ulteriori incontri previsti nella giornata di domani (16 novembre) e per il prossimo lunedì (19 novembre)." Così l'inizio di un intervento della FEMCA CISL."La Femca Cisl, insieme alla propria delegazione RSU, è stata promotrice con le altre OO.SS. di un tavolo dove i temi della stabilità occupazionale e dove la flessibilità delle diverse forme contrattuali siano al centro del consolidamento e di ulteriore sviluppo della importante azienda produttrice di vaccini.Il confronto ha visto momenti di stallo nei mesi scorsi, anche a causa del recente “Decreto Dignità” che ha tra l’altro modificato diversi temi in materia di contratti a termine; l’obiettivo della Femca Cisl, anche nel corso del recente incontro del 12 novembre è stato quello di tenere in vita un confronto che, pur tra mille difficoltà, potrà dare prospettive a decine e decine di lavoratori, che da anni svolgono la loro attività all’interno di GSK."