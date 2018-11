USL Toscana sud est: accordo con i sindacati su produttività, mensa e nuovo personale

FP CGIL: “Abbiamo raggiunto importanti risultati”

"Ieri, 14 novembre, è stata firmata un’importante intesa sull’erogazione della produttività per il personale dell’USL Toscana sud est per l'anno 2019." Così inizia una nota sindacale della FP CGIL Arezzo, Grosseto e Siena USL Toscana sud est."Un lungo e complicato lavoro di trattativa con l'Azienda ci ha portati a concludere un accordo che mette in garanzia l'erogazione delle quote di acconto sulla produttività per tutto il personale, cosa che, trattandosi di quote variabili, non era affatto scontata...Altra significativa intesa è stata raggiunta sulla mobilità esterna, che sarà gestita in due modalità: una riguarderà il personale specialistico, per il quale sarà previsto un colloquio con giudizio di idoneità; l'altra interesserà tutto il restante personale, per il quale sarà stilata una graduatoria in base a requisiti generali (es. anzianità).E’ stato inoltre sottoscritto un regolamento aziendale sull'accesso agevolato alla mensa per tutto il personale in servizio, mantenendo anche la possibilità di fruizione per i lavoratori e le lavoratrici di Ditte e Cooperative esterne che operano per l’USL Toscana sud est, nonché per terzi soggetti purché in relazione con l'attività tecnico/sanitaria/assistenziale erogata.Nella stessa tornata di trattativa abbiamo appreso con favore la comunicazione di riavvio delle procedure di arruolamento del personale, del quale, come ben sanno i cittadini e i lavoratori, c'e' urgente bisogno…La FP CGIL di Arezzo, Grosseto e Siena ringrazia lavoratrici e lavoratori, delegati, RSU che quotidianamente ci supportano, per il costante impegno e gli importanti risultati raggiunti."