FIAIP Siena, workshop sui nuovi software

Martedì 27 novembre presso l'auditorium di Confindustria Toscana Sud a Siena in via dei Rossi 2 è previsto un nuovo workshop formativo/informativo organizzato da FIAIP Siena.L'evento, che si terrà dalle 9.30 alle 13.00, sarà tenuto da Marco Bini, ceo di BasicSoft, primo partner tecnologico di FIAIP. Obiettivo dell'incontro la presentazione e l'illustrazione di “GestiFIAIP”, software gestionale Mls disponibile in versione Light gratuita e Pro a pagamento, di “Real Price”, strumento di supporto alle valutazioni immobiliari ed infine di “Discovery Casa” che permette di avere un focus su tutti gli annunci di privati pubblicati sui portali immobiliari.Si tratta di strumenti utili e moderni per la gestione di un'agenzia immobiliare 4.0, realizzati da BasicSoft, che stringendo una convenzione con FIAIP ha ideato su misura software capaci di gestire tutte le problematiche connesse all'attività immobiliare.Il presidente di FIAIP Siena Francesco La Commare sottolinea come il workshop del 27 novembre rappresenti “un'altra giornata da dedicare alla formazione e crescita collettiva, oltre che un utile momento di incontro e confronto fra colleghi”.Per aderire inviate un'email a segreteria@siena.fiaip.it