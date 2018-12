''Il lavoro da coltivare: analisi e prospettive per l’occupazione'', confronto e dibattito di Upa Siena

Lunedì 3 dicembre dalle ore 10 nella Sala Aurora della Provincia di Siena

Il dibattito ed una piccola agorà con esponenti di Pd, Forza Italia, Lega e M5S sul tema del lavoro a 360 gradi

Il lavoro subordinato e quello a tempo indeterminato, i voucher e le prestazioni stagionali, la libera professione e i bandi, la tassazione e le agevolazioni in Italia e all’estero. Un confronto e dibattito ed una piccola agorà sul tema del lavoro a 360 gradi. Lunedì 3 dicembre dalle ore 10 nella Sala Aurora della Provincia di Siena (Piazza Duomo, 9) “Il lavoro da coltivare; analisi e prospettive per l’occupazione”, la tavola rotonda organizzata dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena.Ad aprire i lavori il presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi; il quadro normativo sarà poi illustrato da Riccardo Del Punta, professore ordinario di diritto del lavoro all’Università di Firenze, per poi lasciare spazio alle richieste degli agricoltori affidate a Roberto Caponi, direttore dell’area sindacale di Confagricoltura.Si aprirà poi il dibattito tra i vari esponenti dei partiti nazionali sulle proposte e le risposte della politica. Al confronto interverranno Susanna Cenni (Deputata PD), Stefano Mugnai (Deputato FI), Donatella Legnaioli (Deputata Lega), Luca Migliorino (Deputato M5S). Modera il direttore di Rtv38 Nicola Vasai.