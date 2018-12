"Dopo l'assemblea dei lavoratori di venerdì 30 novembre, la Rsu Engineering di Siena, in linea con quanto definito il 26 novembre dal Coordinamento nazionale Engineering, ha proclamato 2 ore di sciopero in entrata per domani 4 dicembre, a sostegno della complessa trattativa per il rinnovo del contratto integrativo". Lo comunica la CGIL di Siena con una nota.