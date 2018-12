GSK, Femca Cisl: ''Firmato l’accordo per la gestione delle diverse tipologie contrattuali e 40 assunzioni nei prossimi mesi direttamente in GSK''

"Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il lungo confronto che ha portato alla firma di un importante accordo per la gestione delle diverse tipologie contrattuali in GSK, a ccordo che ha visto la firma di tutta la delegazione sindacale ad eccezione della Filctem Cgil che non ha partecipato agli ultimi incontri". Così una nota sindacale della Femca Cisl."In sintesi i punti salienti che l’Accordo prevede:- il contratto a tempo indeterminato GSK è il riferimento prevalente affiancando ad esso forme di flessibilità utili a rispondere alle richieste di mercato;- la percentuale di lavoratori in staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) viene innalzata al 15% ed è estesa a tutte le aree aziendali (per Legge questa tipologia può arrivare al 20%);- la somministrazione a tempo determinato viene definita al 14% (più bassa di quanto il Contratto Nazionale consentirebbe e cioè il 18%);- il contratto a tempo determinato GSK, finora poco utilizzato ma vera novità dell’accordo, diventa lo strumento prevalente rispetto alla somministrazione e sarà possibile applicarlo per il 12% nell’anno 2019 e il 14% nell’anno 2020 (per Legge si può arrivare al 20%);- sono stati modificati i precedenti criteri per la definizione delle graduatorie, utili per le future conversioni in GSK dei somministrati e/o tempi determinati, dando maggiore peso all’anzianità di servizio (55%) e tenendo conto per il 45% rimanente delle performance degli ultimi tre anni;- viene costituito l’Osservatorio Aziendale (Art. 46 del CCNL) bilaterale e paritetico con l’Azienda che avrà il compito, attraverso incontri trimestrali, di monitorare e correggere eventuali anomalie nell’applicazione dell’accordo;- verranno assunti da gennaio a maggio 2019 in GSK 40 dipendenti e per oltre la metà, 24, varranno i criteri concordati delle nuove graduatorie (maggior valore all’anzianità).""Nei giorni scorsi avevamo dichiarato la volontà di procedere velocemente alla conclusione di questa importante trattativa - ha detto il segretario Femca Cisl Gian Luca Fè -; lo dovevamo per dare risposta a tante persone che da mesi stanno aspettando e possiamo dire di aver mantenuto la promessa. Le assemblee odierne consentiranno ai lavoratori di conoscere i contenuti dell’intesa per arrivare nei prossimi giorni alla firma definitiva.L’accordo è stato il risultato di un confronto complicato in cui responsabilmente noi, come del resto la componente Uiltec e la delegazione aziendale, non ci siamo mai sottratti ed è inspiegabile come non tutta la delegazione sindacale abbia contribuito a tenere in vita un confronto che pochi mesi fa sembrava non partisse nemmeno.La Filctem Cgil ha scelto di rinunciare, ma ciò non ha consentito di gettare al vento un lavoro che senza giri di parole potrà dare stabilità a tante persone e un futuro più stabile al sito GSK di Siena e Rosia.I contenuti dell’accordo non alimentano il precariato, ma anzi sono tutti migliorativi della Legge e del Contratto Nazionale e quindi siamo fiduciosi che nelle assemblee odierne (5 dicembre) i lavoratori apprezzino il buon lavoro.Infine mi preme sottolineare due dati inequivocabili: grazie a questo accordo nei prossimi mesi verranno stabilizzati 170 -180 lavoratori (tra GSK e Staff Leasing) e nei 7 anni da cui è presente lo Staff Leasing ben 600 lavoratori sono passati da questa tipologia contrattuale al contratto a tempo indeterminato GSK. Pertanto a chi ci accusa di aver aumentato i precari noi rispondiamo con i fatti, nessun braccio di ferro e niente chiacchiere!”