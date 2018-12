Torna Piazza FIAIP: un progetto di sensibilizzazione contro l’abusivismo immobiliare

Sabato 15 dicembre a partire dalle ore 15.30 in piazza Rosselli a Siena

Dopo i primi due appuntamenti di Pienza e Poggibonsi torna ancora una volta “Piazza Fiaip”, un progetto di sensibilizzazione contro l’abusivismo immobiliare portato avanti da FIAIP Siena, il collegio provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.Si terrà sabato 15 dicembre in piazza Rosselli a Siena, davanti alla Galleria PortaSiena a partire dalle ore 15.30. Una location molto frequentata durante le festività natalizie dove gli agenti immobiliari di FIAIP Siena saranno presenti con un taxi brandizzato ed un piccolo chiosco per distribuire del materiale informativo e dei simpatici gadget per i più piccoli.Di fatto, si tratta di un progetto che punta a far conoscere l'universo della Federazione, la sua capillarità ed i suoi servizi ma che ha anche un obiettivo ben preciso, quello cioè di sensibilizzare il pubblico rispetto alla lotta all’abusivismo professionale, la principale causa delle truffe che avvengono nel campo immobiliare.E che si inserisce a pieno all’interno delle molteplici iniziative che FIAIP mette in campo a livello nazionale sia con le istituzioni che con i consumatori, oltre a tavoli di lavoro aperti con tutte le componenti del mondo immobiliare per sostenere le agenzie che operano nel real estate e promuovere una rinnovata immagine dell'agente immobiliare fondata sulla sua elevata professionalità.