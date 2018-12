Ciclo di seminari gratuiti alla sede di Siena della Camera di Commercio Arezzo-Siena

La sede di Siena della Camera di Commercio Arezzo-Siena organizza un ciclo seminariale gratuito denominato #2daysI4.0 sul tema dell'Impresa 4.0. Gli argomenti trattati saranno:"La dimensione del lavoro nell’impresa 4.0" 13 dicembre 2018 - ore 10:00 presso la sede di Siena – Piazza Matteotti, 30. Per registrarsi: https://goo.gl/forms/DpT16jVJFGUi7ib42 "L'internet delle cose e il mondo degli oggetti connessi: Smart City, Smart Agriculture e Industria 4.0” 13 dicembre 2018 - ore 14:00 presso la sede di Siena – Piazza Matteotti, 30. Per registrarsi: https://goo.gl/forms/zkmQ1EQ0XxW3cFFP2 “Cultural Heritage Reloaded” 14 dicembre 2018 - ore 10:00 presso l’Auditorium interno del Santa Chiara Lab – Via Val di Montone, 1 Siena- Per registrarsi: https://goo.gl/forms/XOWdDjvjap8OTz6o2 "Spiegazione e dimostrazione dei progetti dello stesso Santa Chiara Lab a servizio delle imprese in ottica I4.0" 14 dicembre 2018 - ore 10:00 presso l’Auditorium interno del Santa Chiara Lab – Via Val di Montone, 1 Siena.