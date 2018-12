Infortuni sul lavoro: presentati il rapporto Inail 2017 e il Piano operativo regionale di interventi 2019

Sono quasi 50.000 le denunce di infortunio sul lavoro presentate in Toscana nel 2017 con 77 casi di morte, e quasi 8.000 quelle legate alle malattie professionali (148 i decessi).Il trend degli infortuni sul lavoro vede una lenta ma costante diminuzione del fenomeno (-1,21 rispetto al 2016, -2,82 rispetto al 2015) a fronte però di una sostanziale stabilità dei casi di infortuni gravi o mortali.E' questo lo scenario statistico dentro il quale si è sviluppata l'iniziativa che la Regione ha dedicato questa mattina alla sicurezza nei luoghi del lavoro.L'occasione è stata la presentazione del report annuale 2017 curato da Inail e l'illustrazione del Piano operativo 2019 per la sicurezza del lavoro.Entrambi questi strumenti sono diretta conseguenza del protocollo sulla sicurezza del lavoro sottoscritto da Regione, Inail, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco e parti sociali.L'accordo, siglato nel giugno scorso, prevedeva di coordinare e intensificare le azioni necessarie a assicurare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti con competenze in materia. Fondamentale, in questo senso, era dotarsi di uno strumento informativo adeguato per consentire di individuare i punti di massima criticità e indirizzarvi gli interventi. Ecco dunque il Rapporto regionale 2017, corredato da una analisi statistica mirata ai settori ed ai casi più gravi, che oggi è stato presentato pubblicamente.Il protocollo prevedeva poi il varo di uno strumento, il piano operativo, in grado di indirizzare le strategie di prevenzione e di vigilanza. Anche questo strumento, predisposto dalla Regione Toscana di concerto con tutti i sottoscrittori, è stato illustrato oggi individuando nei settori delle costruzioni, della logistica e dell'agricoltura quelli che, tra gli altri, alla luce dei dati, necessitano delle prime azioni più specifiche.I datiA livello statistico, secondo le elaborazioni presentate da Inail, gli infortuni sul lavoro registrano una costante contrazione: dai 54.942 denunciati nel 2013 ai 49.524 del 2017. Anche i dati sin qui disponibili sul 2018 sembrano confermare questo trend: da gennaio a settembre sono stati 36.0004 gli infortuni denunciati, 1,91% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.I casi di infortunio con esito mortale seguono un andamento più oscillante: i 77 casi del 2017 sono gli stessi dell'anno precedente e risultano in calo rispetto al 2015 (quando erano stati 123); nei primi 9 mesi del 2018 Inail ne ha registrati 61.La quantità complessiva degli infortuni denunciati in Toscana corrisponde al 7,72% del totale nazionale (di 641.429 denunce), quelli mortali rappresentano il 6,76%.Le denunce di malattie professionali sono state 7.770, con un incremento del 3,74% nel triennio .Va sottolineato che il crescente aumento delle denunce di malattie professionali negli anni può essere letto come un elemento positivo, da collegare tra l'altro alle azioni messe in campo dalla Regione e alle azioni mirate dei dipartimenti di prevenzione, finalizzate a tutelare i lavoratori, e a garantire loro la possibilità di ottenere i benefici previsti dalla legge.Il Piano operativo delle attivitàE' lo strumento che traduce concretamente una delle idee fondamentali del protocollo: la necessità di un raccordo interistituzionale per rafforzare politiche e azioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre sempre più il fenomeno infortunistico.Il Piano, così come emerso oggi, integra le iniziative già assunte dalle parti nei tavoli istituzionali. L'impegno di tutti i sottoscrittori è quello di condividere risorse, conoscenze, esperienze per rendere più efficace il sistema dei controlli.Non solo. Nel documento, che sarà sempre incentrato sui dati del Report infortuni Inail, troveranno spazio anche azioni di promozione verso le aziende virtuose che, già adempienti alla normativa, decidono di investire in salute e sicurezza cercando di innalzare il loro livello.Vanno ricordati anche i bandi di finanziamento Inail alle imprese, in concorso con altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella tutela della sicurezza dei lavoratori, con la previsione di iniziative di sostegno finanziario comune.Sono inoltre previsti anche nuovi impegni in campagne di comunicazione e formazione, con un attenzione particolare rivolta agli studenti degli istituti superiori, per avvicinare il più precocemente possibile i giovani alla cultura della sicurezza sul lavoro, e delle università.Tra le azioni congiunte previste, anche la redazione di buone prassi e di progetti finalizzati a a fornire alle aziende, in particolare medie e piccole, strumenti e metodi per ridurre i livelli di rischiosità e individuare elementi di innovazione tecnologica per la prevenzione.