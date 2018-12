Intercultura: Costanza da Montepulciano e Flavio da Poggibonsi, alla scoperta di Panama e Brasile

Ragazzi da Montepulciano e Poggibonsi di cui andar fieri, simbolo di una nuova generazione di ragazze e ragazzi che vogliono costruire con le proprie forze quello che sarà il loro futuro. In Italia? All’estero? Poco importa: questi studenti fanno parte di una società liquida, i cui confini non sono altro che le autostrade che li traghettano da un Paese all’altro anche nell’arco di pochi giorni, perché questi giovani sanno essere cittadini italiani, ma anche cittadini del mondo, con passaporto sempre pronto alla mano e tanta voglia di affermare se stessi e i propri talenti.Fanno parte di questa nuova generazione ventisette studenti partiti quest’anno da tutta la provincia di Siena per trascorrere un periodo di studio e di vita all’estero con Intercultura. Un’esperienza che può durare dalle poche settimane estive all’intero anno scolastico ma che, in ogni caso, grazie anche al ruolo formativo dei volontari di intercultura che accompagnano passo passo, in ogni fase del percorso questi studenti, aiuta a sviluppare le competenze necessarie per poter avere una marcia in più nella vita lavorativa come in quella personale.Lo sa bene Costanza, 17enne dell’istituto San Bellarmino di Montepulciano, che si trova attualmente a Panama per quasi 11 mesi grazie a una borsa di studio Intercultura. “Non avrei mai immaginato di essere capace di parlare davanti un pubblico in spagnolo, e questo dopo soli due mesi in Panama. Il 10 settembre 2018 ho iniziato la mia nuova scuola e sin dal principio mi sono integrata al meglio tra i compagni che hanno dimostrato curiosità e interesse nei confronti di me e delle mie origini."Anche Flavio di Poggibonsi, del liceo scientifico Galileo Galilei, sta vivendo la sua esperienza in Brasile sempre grazie ad una borsa di studio Intercultura. “Scegliere qualcosa da raccontare è veramente difficile - racconta Flavio – perché ogni singolo giorno è nuovo e speciale, incontrare persone nuove, parlare meglio ogni giorno che passa, fare amicizie, scoprire questo paese sempre di più. C'è così tanto da raccontare che non basterebbe un libro, e ogni giorno una storia nuova. Tutto questo mi sta facendo crescere tanto, più di quanto avessi immaginato e tutti dovrebbero fare questa esperienza. Ormai sono due mesi e mezzo che mi trovo qua in Brasile, sembra tanto tempo ma in realtà è volato. Molti mi chiedono se ho nostalgia di casa, io gli rispondo di no, perché a casa ci sono già. Questo sarà l'anno più bello della mia vita.”Costanza e Flavio dimostrano di essere nel pieno processo dello sviluppo della competenza interculturale, la capacità di comunicare e comportarsi in modo efficace e appropriato quando si interagisce con una persona o un gruppo di persone che si percepisce aventi background culturali diversi.Questa capacità si basa su alcune attitudini, conoscenze e abilità. Questi tre componenti mobilitati e orchestrati assieme determinano lo sviluppo di effetti interiori come lo sviluppo di flessibilità, capacità di adattamento, visione etnorelativa ed empatia, ed effetti esteriori ovverosia il comunicare e comportarsi in modo appropriato durante un’interazione interculturale.“Ricordo la prima volta che ho visto Costanza durante l’incontro di selezioni: era timida e impacciata, ma si scorgeva il germe dell’interculturalità che sta maturando ora che è all’estero e che lo sta tramutando in una donna e in una cittadina consapevole, adesso sta vivendo quell’avventura che stravolse anche la mia vita e che mi ha portato ad essere volontario, vedere altri ragazzi vivere questa grande esperienza”, spiega Lorenzo Lazzeri, responsabile delle relazioni con le scuole del centro locale di Siena.Con un occhio sempre vigile sui social per vedere il prosieguo dell’esperienza all’estero dei propri studenti, ora affidati nelle mani esperte dei volontari del Paese che li sta ospitando, i volontari di Siena in queste settimane sono alle prese con il processo di selezione dei nuovi candidati in concorso per individuare la prossima tornata di globetrotter di cui Siena potrà nuovamente essere orgogliosa.Dall'1 dicembre è possibile iscriversi ai programmi estivi di Intercultura in: USA, Canada, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Danimarca, Finlandia, Russia, Argentina, Cina, India e Tunisia anche concorrendo a una borsa di studio sponsorizzata. Programma, costi, durata e scadenza delle iscrizioni all’indirizzo: www.intercultura.it/programmi-estivi/programmi-estivi/ Per le informazioni sui programmi estivi o sulla possibilità di aprire la propria casa al mondo, ospitando uno studente straniero, è possibile chiamare Sean, responsabile ospitalità ed ex annuale in Cina, al 320-8509064 oppure Federica, responsabile programmi all’estero 388-4065531.