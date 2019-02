Piscine negli hotel: corso completo per responsabili di sicurezza

Lezioni a Siena in marzo e aprile per le strutture ricettive prive del requisito

Una struttura ricettiva che in Toscana voglia mettere una piscina a disposizione degli ospiti deve predisporre un Responsabile della sicurezza. Così prevede dal 2015 la normativa di settore, il Regolamento approvato dalla Regione ad inizio del 2015. Le strutture all’epoca già esistenti hanno dovuto provvedere entro l’anno successivo, ma periodicamente si riaffaccia la necessità di abilitare nuove figure presso le strutture ricettive sorte successivamente, o presso quelle che nel frattempo ne sono rimaste sprovviste.Per questo l’agenzia formativa Cescot di Siena ha programmato per i mesi di marzo e aprile 2019 una nuova edizione del corso da 38 ore per formare i Responsabili sicurezza delle piscine: le lezioni prenderanno il via il 19 marzo, e il corso sarà articolato in 9 lezioni bisettimanali, in collaborazione con l’Azienda USL 7 di Siena e si concluderà con il rilascio dell’apposito attestato. Le iscrizioni sono aperte (tel. 0577 252221 – mail formazione@confesercenti.siena.it): altri dettagli su www.cescot.siena.it