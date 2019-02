A Siena qualifica nel settore della ristorazione: corso gratuito per 15 persone in cerca di lavoro

L’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud organizza presso il Cescot Siena - Società Cooperativa Esercenti, il corso “La cucina dei pellegrini: Qualifica per Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti in locanda e osteria”. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, finanziato con determina dirigenziale n. 15086 del 29/07/2017 nell’ambito del progetto di formazione strategica PERVI@M . Si rivolge a 15 allievi, con riserva del 53% dei posti per le donne, residenti in Toscana, maggiorenni, in cerca di occupazione, inattivi, disoccupati, inoccupati e che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico.Le lezioni prenderanno il via a fine marzo 2019, per un totale di 900 ore di cui 390 di stage da effettuare presso ristoranti di Siena e provincia. Il corso di pone l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di conoscenze sul settore per quanto concerne le materie prime, gli aspetti normativi e la lingua applicata al settore; con focus inerenti a ricettari, piatti tipici e tradizionali della Via Francigena e relativa storia dei pellegrini.Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato Attestato di Qualifica, si è ammessi all’esame con una frequenza minima del 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di stage).Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 15 marzo 2019 a: Segreteria CESCOT SIENA – SOCIETA’ COOPERATIVA ESERCENTI – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena. I moduli di iscrizione sono reperibili presso l’agenzia formativa di Confesercenti Siena o scaricabili dal sito: www.cescot.siena.it - Sezione Food enogastronomia. Se il numero di domande di iscrizione sarà superiore a quello previsto si svolgerà una selezione 21 marzo 2019, è previsto in ogni caso un colloquio motivazionale preliminare.Per informazioni contattare: Ufficio Cescot Siena Martina Bellini 0577/252234 - Carolina Pirozzi 0577/252265 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: formazione@confesercenti.siena.it.