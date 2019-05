Eletta la nuova segreteria provinciale della Uilposte Siena

Igino Santise, 43 anni laureato in scienze politiche, è il nuovo segretario generale Uilposte Siena. Al suo fianco in Segreteria il giovanissimo Alberto De Rosa e l'esperienza di Fabio Ferri. Patrizia Bianchi, segretaria uscente resta nella squadra col ruolo di tesoriera, affiancando così il gruppo che ha saputo formare e trainare."Rinnovamento ed esperienza si fondono insieme: la Uilposte continua con il suo percorso di coinvolgimento dei giovani in ruoli di responsabilità sindacale, affiancando a loro segretari di esperienza che contribuiscono alla costruzione del futuro. La tutela sindacale del domani si costruisce così, nuovi entusiasmi ed esperienza insieme, per essere sempre più efficaci al fianco dei lavoratori", afferma Silvia Cirillo Segretaria Generale Uilposte Toscana."Una Uilposte Toscana sempre più incisiva nel panorama nazionale che su tutte le province sta seguendo un percorso di rinnovamento senza disperdere i pilastri dell'esperienza", dichiara Pina Esposito della Segreteria Uilposte Nazionale."Ringrazio tutti coloro che hanno accolto e condiviso la mia candidatura a Segretario Generale UIL Poste a Siena e che col loro sostegno hanno permesso la mia elezione - spiega il neo Segretario Uilposte Siena Iginio Santise -. Sono certo e convinto che la nuova squadra della segreteria provinciale formata da persone esperte, competenti e con valori forti, possa ascoltare e supportare qualsiasi lavoratore di Poste italiane senza alcuna differenza di livello o settore lavorativo. Saremo sui luoghi di lavoro ogni giorno, al fianco dei lavoratori ad ascoltarli e sostenerli senza sosta, la Uilposte del futuro a Siena riparte da qui, dai lavoratori".