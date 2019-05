Seminario 24Ore Business School con gli studenti del corso biennale ITS-TAB di Siena

Martedì 14 maggio nell’aula magna dell'Università degli Studi di Siena in Pian de' Mantellini, 44 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si svolgerà un seminario sulle modalità di avvio di nuove imprese nella filiera del turismo e dei beni culturali.Gli studenti del corso formativo bennale sulla Gestione delle Imprese Turistiche dell’ITS - TAB di Siena incontrano la dottoressa Sara Cartolano, avvocato e training manager 24Ore Business School per parlare di imprenditorialità giovanile e competenze 4.0: i profili professionali più richiesti. Una grande occasione per gli studenti senesi che condividono un momento di alta formazione e informazione nel settore economico.La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con la presenza di alcune importanti imprese di settore che saranno chiamate ad incontrare gli studenti del corso formativo con l’obiettivo di incrementare la reciproca conoscenza ed istaurare sinergie operative in vista di possibili forme di contrattualizzazione.L’ITS, i cui percorsi formativi sono diretti dal dottor Marco Gonzi per conto del soggetto capofila territoriale Istituto “G. Caselli”, mostra spiccata sensibilità ad attivare tutte le azioni capaci di incrociare le competenze degli studenti con le attese e i fabbisogni occupazionali delle imprese. Una realtà importante nel territorio. Vivace, dinamica, propositiva.Il risultato dell’ultimo percorso biennale lo dimostra ampiamente. Conclusosi pochi mesi fa, ha registrato un dato di ampia rilevanza per il territorio e per i giovani della città e della provincia di Siena: su 15 studenti diplomati 14 hanno avuto un contratto di lavoro. Si tratta di percentuali occupazionali davvero importanti e inusitate che dipendono dalla capacità di coinvolgimento operativo delle imprese nel percorso formativo dei corsi ITS..