Monteriggioni: servizio civile per due giovani dai 18 ai 29 anni

Domande aperte fino al 7 giugno per essere inseriti nel progetto Comune Facile

Sono due le opportunità di servizio civile regionale messe a disposizione dal Comune di Monteriggioni tramite la Regione Toscana e il progetto GiovaniSi per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni da impiegare nel progetto Comune Facile. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 7 giugno esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito della Regione Toscana, https://servizi.toscana.it/sis/DASC L’opportunità è rivolta a giovani regolarmente residenti in Toscana o domiciliati per motivi di studio, lavoro e personali; inoccupati, inattivi o disoccupati ai sensi del decreto legislativo n.150/2015, e in possesso di idoneità fisica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 055-0750660 oppure l’indirizzo mail serviziocivile@ancitoscana.it e consultare il sito www.ancitoscana.it/servizio-civile