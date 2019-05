Chiusi: due posti alla Pubblica Assistenza per il Servizio Civile Regionale

C’è tempo fino a venerdì 7 giugno per compilare la domanda del Servizio Civile Regionale e chiedere di svolgere l’attività presso la Pubblica Assistenza di Chiusi. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online seguendo i passaggi indicati sul sito della Regione Toscana.Può fare domanda chi, alla data di presentazione: sia regolarmente residente in Toscana o domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno); sia non occupato, disoccupato o inattivo; sia in possesso di idoneità fisica e non abbia riportato condanne penali anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. I posti a disposizione della Pubblica Assistenza di Chiusi sono due e i ragazzi, che supereranno la selezione, avranno l’opportunità di trascorrere 12 mesi all’interno dell’associazione, partecipare a tutti i tipi di interventi anche quelli in urgenza e ricevere una formazione specifica. Oltre a questo il vantaggio sarà anche economico; ogni partecipante riceverà, infatti, 433,80 euro mensili.