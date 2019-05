La FIOM CGIL e la FIM CISL informano che domani, mercoledì 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 i lavoratori della SILLA Macchine Edili e Stradali Srl effettueranno uno sciopero per protestare contro i tre licenziamenti annunciati dall'azienda.Durante lo sciopero i dipendenti stazioneranno davanti ai cancelli dell'azienda in via San Gimignano, 96 a Poggibonsi.