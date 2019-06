Cisl Funzione Pubblica Siena: al via i corsi di preparazione per i concorsi Estar

La CISL FP di Siena organizza corsi di preparazione per i candidati che vorranno prendere parte ai concorsi indetti da Estar per l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri e di assistenti e collaboratori amministrativi."Le Aziende universitarie e le Asl territoriali sono in attesa di assumere nuovo personale - commenta Riccardo Pucci, segretario generale della CISL di Siena -. Sono molte le richieste che provengono da tutto il territorio toscano. Un momento importante in cui la CISL FP territoriale si mette al servizio dei futuri colleghi della pubblica amministrazione”.Gli interessati possono ricevere informazioni su luoghi, orari, date e modalità di svolgimento del corso, contattando la CISL FP al numero 389 2313788 (Riccardo).