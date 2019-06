Servizio civile in FTSA: 23 posti per doposcuola e attività ricreative per anziani e disabili

È possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 28 giugno 2019

Sono aperte le selezioni per il Servizio Civile Regionale presso i servizi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Possono presentare la domanda entro il 28 giugno giovani non occupati con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni. 23 il numero delle persone saranno impiegati nei 7 progetti, dalle attività di doposcuola con i bambini, ai laboratori ricreativi ed espressivi con anziani e disabili.La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.“È un’opportunità da non perdere – spiega il drettore generale della FTSA Andrea Dilillo – non solo per i ragazzi che avranno la possibilità di svolgere un periodo formativo all’interno dei nostri servizi, con un rimborso mensile, ma anche per la nostra Fondazione, che si sta impegnando per innovare e implementare le attività che è chiamata a svolgere per la comunità”Per informazioni dettagliate potrete recarvi presso la sede della FTSA in via Piave, 40 a Poggibonsi, telefonare allo 0577.912940 oppure scrivere a giulia.bisogni@ftsa.it.