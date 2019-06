Garpe di Piancastagnaio, firmato l'accordo per il contratto integrativo

Dopo diversi incontri, al termine di assemblee molto partecipate, è stato siglato il contratto integrativo aziendale 2019-2021 tra la Garpe Srl, la RSU aziendale e le OO.SS. Femca Cisl e Filctem Cgil."L’azienda di Piancastagnaio - spiega una nota sindacale -, società a totale controllo Gucci, negli ultimi 3 anni è passata da circa 60 dipendenti a oltre 200 e secondo il piano presentato crescerà ulteriormente fino a raggiungere oltre 300 dipendenti nei prossimi anni.Il contratto aziendale rappresenta un primo mattone per relazioni sindacali stabili e forti con il riconoscimento del ruolo della Rappresentanza sindacale interna che eletta solo un anno fa, ha potuto cimentarsi in una trattativa complessa ma anche molto stimolante.Con l’accordo odierno sono stati definiti i seguenti temi:- Un premio di risultato legato a parametri aziendali, di reparto e individuali per un valore iniziale di 400€ che salirà negli anni a venire;- Welfare aziendale ovvero una serie di beni e servizi per il dipendente e i suoi familiari non legato a parametri di alcun tipo per un valore di 200€ il primo anno, a salire negli anni successivi;- Una serie di permessi aggiuntivi tra cui un giorno in più rispetto alla Legge per i neo padri, permessi per adozioni internazionali, periodi di aspettativa per far fronte a situazioni gravi di salute;- Riconoscimento ai dipendenti di un bonus economico, qualora in occasioni particolari (campionario) si rendano disponibili a lavorare in giornate di sabato e domenica/festivi, a cui si aggiunge un ulteriore bonus per la prestazione effettivamente prestata;- Riconoscimento della formazione come elemento di sviluppo e piani di formazione che, con il coinvolgimento della RSU, potranno essere individuali, di reparto e in team.I lavoratori hanno apprezzato l’accordo e oltre il 95% ha espresso parere favorevole, segno che il lavoro fatto potrà essere di stimolo per il consolidamento e lo sviluppo che questa importante azienda avrà nei prossimi anni."