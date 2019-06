Appalto servizi ausiliari nidi Comune di Siena, FP CGIL: ''Vittoria mutilata, custodi e cuoche parte integrante del gruppo di lavoro''

"Aspettiamo una convocazione urgente da parte dell'Amministrazione comunale"

"É una vergogna che i lavoratori e le rappresentanze sindacali apprendano delle informazioni sul loro futuro dalla stampa! L'assessore del Comune di Siena Clio Biondi Santi aveva ripetutamente detto che prima di fare qualcosa avrebbe informato i sindacati, ma così non è stato, ancora una volta si è dimostrata inaffidabile." Così un intervento della FP CGIL di Siena."Leggiamo che appalteranno ‘solo’ i servizi ausiliari dei nidi comunali, se ciò fosse vero - ma la cifra dell’appalto ci sembra troppo alta per interessare solo loro! - avremmo vinto la battaglia sull'esternalizzazione dei nidi, la protesta che abbiamo portato avanti con i genitori e con la parte migliore della città avrebbe pagato.Ma comunque sarebbe una vittoria mutilata, perché perdere custodi e cuoche ci sbigottisce: il personale ausiliario è parte integrante del gruppo di lavoro e negli anni ha fatto formazione con le educatrici, questi lavoratori, infatti, non devono solo pulire o cucinare, ma rapportarsi anche con i bambini e le loro famiglie.Aspettiamo una convocazione urgente da parte dell'Amministrazione comunale."