La comunicazione d’impresa 4.0 per tutti: a luglio seminario gratuito a Siena

Martedì 9, rivolto a tutta la cittadinanza attiva. Iscrizioni direttamente sul posto

L’Agenzia Formativa Cescot Siena organizza organizza per martedì 9 luglio dalle 17.00 alle 19.00 il seminario ”La comunicazione di impresa 4.0”. L’evento è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.Il seminario si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, ed avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro sulle tecniche per la creazione di un piano di comunicazione di impresa tenendo conto delle specificità del proprio business e delle possibilità di collegarsi a esperienze di rete e/o di marketing territoriale; Esplorare le possibilità del marketing 4.0 e degli strumenti per l’impresa nell’era digitale valutandone la portata e le opportunità per una start up.Non ci sarà bisogno di iscriversi in anticipo in quanto la registrazione sarà effettuata sul posto (l’aula Polivalente, Viale Europa, int. 3-6 (Località Due Ponti) il giorno stesso del seminario. Per altre informazioni: www.cescot.siena.it