Concorso ESTAR per infermieri: corso di preparazione della FP CGIL di Siena

La FP CGIL di Siena organizza per gli iscritti (o coloro che intendono iscriversi) un corso di preparazione al concorso ESTAR per collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D).Gli interessati possono iscriversi al corso entro il 4 luglio inviando una e-mail a lbarbi@siena.tosc.cgil.it con nome, cognome e recapito telefonico, verranno poi contattati per il calendario formativo.La FP CGIL di Siena ricorda che l'iscrizione al concorso va effettuata entro le ore 12.00 del 4 luglio 2019 ( www.estar.toscana.it ).