Il Comune di Siena assume quattro esecutori tecnici

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 18 luglio

Il Centro per l’Impiego di Siena gestirà, per conto del Comune, la procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 Esecutori Tecnici (categoria B), da assegnare ai servizi manutentivi della Direzione Lavori Pubblici.E’ prevista la riserva di un posto, ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, a favore di volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.Richiesto il diploma della scuola dell’obbligo, se conseguito all’estero dovrà essere corredato dal relativo decreto di equiparazione. Obbligatoria l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi all’impiego della Regione. I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso della patente di guida di categoria C.Le domande, redatte su apposito modello predisposto dal Centro per l’Impiego, sottoscritte e con la fotocopia di un documento di identità, dovranno pervenire entro il prossimo 18 luglio esclusivamente al Centro per l’Impiego di Siena (via Fiorentina, 91) e potranno essere presentate: direttamente al Centro per l’Impiego il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.15, e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16; inviate a mezzo raccomandata A.R. indirizzandole al Centro per l’Impiego di Siena, via Fiorentina, 91 – 53100 Siena (non farà fede la data di inoltro del plico); oppure tramite fax ai numeri 0577 241532 - 241539.L'avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune nel portale istituzionale www.comune.siena.it alla pagina Il Comune/Gare Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi/Bandi e Avvisi/Avvisi e Bandi in pubblicazione, e al Centro per l’Impiego di Siena.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo stesso Centro per l’Impiego contattando lo 0577 241526, oppure al Servizio Personale del Comune di Siena (Piazza il Campo, 1 – 4° piano) ai numeri 0577 292183 - 292184 – 292186 - 292187.