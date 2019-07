Servizio civile regionale all'Ausl Toscana sud est: al via i colloqui di selezione

Si terranno il 9 luglio a Siena, il 10 a Grosseto e l’11 ad Arezzo

Ultimo step per il Servizio civile regionale. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, la prossima settimana si terranno i colloqui di selezione dei giovani interessati al servizio civile regionale nei tre territori (senese, grossetano e aretino) dell’Ausl Toscana sud est.In base alle preferenze espresse per i singoli progetti territoriali oggetto del bando, i colloqui selettivi si terranno il prossimo martedì 9 luglio, a partire dalle ore 9, nei locali del centro direzionale di Siena (primo piano, aule della formazione) in piazzale Rosselli; mercoledì 10 luglio, dalle ore 10, nei locali del centro direzionale di Villa Pizzetti (terzo piano) a Grosseto; giovedì 11 luglio presso la biblioteca dell’ospedale “San Donato” di Arezzo: in questo caso sono previste due sessioni, una alle ore 9 e l’altra alle 13.45.Le domande pervenute sono in tutto 89 rispetto ai 90 posti disponibili nei territori dell’Ausl Toscana sud est per i 18 progetti aziendali previsti, di cui 3 comuni alle tre aree provinciali.I giovani partecipanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Di questi 24 sosteranno il colloquio a Siena, 12 a Grosseto e 53 ad Arezzo.La durata del servizio, per il quale spetta un compenso mensile pari a 433,80 euro, è di 12 mesi per 30 ore settimanali articolate su 5 o 6 giorni.