Lavoratori del Tribunale di Siena: ''A rischio la salute di utenti e dipendenti''

I sindacati hanno chiesto un intervento all’USL

"A seguito dell’assemblea dei dipendenti del Tribunale di Siena che si è svolta l’8 luglio scorso, il personale, congiuntamente alla R.S.U. del Tribunale e della Procura e alle organizzazioni sindacali territoriali, denuncia alcune problematiche relative alle condizioni di sicurezza, in particolare l’eccessiva esposizione al calore durante il periodo estivo e di contro l’eccessiva esposizione al freddo nel periodo invernale, soprattutto nel palazzo di via Franci." Questo l'inizio di una nota congiunta della R.S.U. del Tribunale e della Procura della Repubblica di Siena e FP CGIL, FP CISL, CONFSAL UNSA Siena."Nel palazzo di via Camollia si ravvisa invece una situazione igienico-sanitaria determinata dalla presenza di volumi importanti di escrementi di piccioni all’ingresso principale dello stabile, che potrebbero essere causa di problemi per la salute sia degli utenti che dei dipendenti.I sindacati hanno già rappresentato più volte queste problematiche all’Amministrazione affinché si trovassero delle soluzioni.L’assemblea dei dipendenti, con voto unanime, ha dato mandato alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL e CONFSAL UNSA di procedere con il presente comunicato stampa e con una richiesta specifica di intervento da parte della USL."