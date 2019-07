Selezione al Comune di Siena per la realizzazione di quattro tirocini formativi

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 5 agosto

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Siena un avviso di selezione per l’attivazione di 4 tirocini formativi retribuiti rivolti a neo diplomati (degli ultimi due anni), per lo svolgimento di attività alla Direzione Lavori Pubblici e alla Direzione Urbanistica.L’ambito di riferimento dei quattro tirocini sarà il seguente: “Elaborazione, restituzione grafica e digitalizzazione dei servizi idrici” al servizio Manutenzione Infrastrutture; “Elaborazione banca dati BDAP-Osservatorio regionale dei contratti pubblici normativa anticorruzione Legge 190/2012” al Servizio Giuridico Amministrativo dei Lavori pubblici ed Urbanistica; “Analisi delle procedure relative a pratiche edilizie e all'edilizia pubblica” al Servizio PEEP, PIP, Abusi Condoni e Vigilanza Edilizia; “Approfondimenti pratici in materia di gestione degli accessi agli atti” al Servizio Sportello Unico Edilizia.I candidati alla selezione dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito entro e non oltre 24 mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio prevista per il prossimo 2 settembre; non aver effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti nel Comune di Siena, essere iscritti nell’elenco anagrafico dei disoccupati alla data di scadenza del presente avviso; ed avere la residenza o il domicilio in Toscana.Le domande, redatte utilizzando il modulo relativo al progetto formativo prescelto, individuato tra i tre moduli allegati a questo avviso e scaricabile all’indirizzo internet www.comune.siena.it /IL COMUNE/GARE CONCORSI E AVVISI/TIROCINI FORMATIVI, corredate dalla fotocopia di un documento di identità valido, e di un curriculum vitae, devono essere inviate in una busta riportante la dicitura “Domanda per tirocinio formativo presso la Direzione Lavori Pubblici e Urbanistica- Selezione diplomati”, indirizzate al Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1 – 53100, e inviate, entro il prossimo 5 agosto, a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale), tramite posta certificata all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza Il Campo, 1), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30.Le informazioni possono essere richieste al Servizio Giuridico Amministrativo dei Lavori pubblici ed Urbanistica (via di Città, 8) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 ai numeri 0577 292466 – 2278.