Con il ''Talent Day'' Banca Mps aiuta i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro

A Siena una giornata formativa per prendere consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni, valorizzandole al meglio per la ricerca del lavoro

In un mondo del lavoro in continuo cambiamento l’orientamento diventa fondamentale per chi termina gli studi. Proprio per rispondere a queste nuove esigenze Banca Monte dei Paschi di Siena ha ideato e strutturato nel tempo una serie di iniziative dedicate ai giovani per orientarli e aiutarli a presentarsi nella maniera più efficace nella ricerca di una prima occupazione. È questo l’obiettivo del Talent Day che ha portato oggi a Siena, nella storica sede di Rocca Salimbeni, 50 giovani della provincia senese tra i 18 e i 27 anni, clienti o figli/nipoti di clienti, per una giornata di orientamento al lavoro e di educazione finanziaria a cura di specialisti e manager della Banca. L’evento pilota rappresenta la prima tappa di un progetto nazionale pensato da Mps per aiutare i giovani a prendere consapevolezza di loro stessi, delle loro attitudini, aspirazioni, capacità e abilità e valorizzarle al meglio nella ricerca del lavoro.Al centro dell’incontro, oltre a nozioni base di educazione finanziaria, spunti pratici legati alla preparazione al colloquio di lavoro e alla stesura di un curriculum vitae efficace. Indicazioni sui canali di recruiting da seguire e sulla fase di assessment, ma anche informazioni su come costruire la propria social reputation utilizzando il web e sull’importanza delle hard & soft skills da valorizzare, fino alla realizzazione di una mappa concettuale volta ad identificare passioni, obiettivi individuali e timing per la ricerca del lavoro. Orientare significa permettere ai ragazzi di prendere coscienza di sé, della condizione del mercato del lavoro e del bagaglio delle proprie competenze tecniche e delle capacità personali, affinché possano effettuare le giuste scelte per il proprio futuro, coerentemente con il contesto nel quale si muovono.I Talent Day fanno parte delle iniziative in cui si articola il programma MPS Orienta, che racchiude tutte le attività della Banca dedicate ai giovani: progetti che si svolgono in parte all’interno delle strutture aziendali come i tirocini, l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, e in parte attraverso la partecipazione a eventi e incontri di orientamento all’esterno dell’azienda come i career day e le altre forme di collaborazione con scuole e università.Prosegue così l’impegno di Banca Monte dei Paschi di Siena per l’orientamento dei giovani e la preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di trasmettere non solo conoscenze prettamente specialistiche, ma anche competenze trasversali, indispensabili per la crescita personale e professionale, e, allo stesso tempo, fondamentali per lo sviluppo sostenibile della comunità e dell’intero territorio.