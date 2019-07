Comune di Siena: pubblicato bando per formazione graduatoria per l'Albo rilevatori

Pubblicato nel sito del Comune, il bando di selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria (valida tre anni) per l’Albo Rilevatori, necessario sia per le varie indagini Istat, sia per altre rilevazioni condotte dall’Amministrazione.Tra i requisiti richiesti: l’età non inferiore ai 18 anni, il diploma di scuola media superiore che dà accesso al percorso universitario.È possibile inoltrare la domanda accedendo esclusivamente alla procedura on line, per la quale è necessario essere registrati come utenti al portale del Comune di Siena; per coloro che non sono registrati, possono farlo direttamente all’indirizzo https://bandorilevatori.comune.siena.it Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Statistica/BANDO-RILEVATORI-STATISTICI-2019 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde dell’Urp 800 292292, l’Ufficio Statistica, dal lunedì al venerdì in orario 9-13, allo 0577 292469/292137, oppure inviare una mail a statistica@comune.siena.it.