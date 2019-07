Gsk Rosia, Marcheschi (FdI): ''La Regione come intende salvaguardare i posti di lavoro e mantenere saldo il rapporto tra l’azienda farmaceutica ed il territorio?''

Il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) ha presentato un’interrogazione sulla crisi occupazionale dell’azienda che produce vaccini



“GSK produce tre vaccini in esclusiva nello stabilimento di Siena e Rosia, frutto di anni di ricerca nel centro ricerca senese ma nei prossimi anni pare saranno prodotti anche presso gli stabilimenti all’estero. I sindacati hanno già lanciato l’allarme sul netto calo occupazionale che si è registrato tra il 2016 e il 2018 quando i lavoratori sarebbero calati di 325 unità. Un calo che non si arresta, nei primi 6 mesi dell’anno il trend va avanti, è una lenta emorragia.



Nei giorni scorsi cinque dipendenti sono stati licenziati per non aver soddisfatto gli obiettivi sebbene gli accordi di staff leasing non prevederebbero questa ragione per allontanare i lavoratori - dichiara il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) - GSK Vaccines è la società del gruppo GSK in Italia interamente dedicata ai vaccini. A Siena e nella vicina Rosia, dove sono impegnati circa 2.000 collaboratori di 55 nazionalità diverse, si trovano un centro di ricerca e sviluppo globale. Con un’interrogazione ho chiesto alla Regione Toscana se l’azienda ha ricevuto nel corso degli anni incentivi economici, come la Giunta intenda salvaguardare gli attuali posti di lavoro e mantenere saldo il rapporto tra l’azienda farmaceutica ed il territorio”.