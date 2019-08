Assunzioni ATA scuole provinciali, FLC CGIL: ''Meno della metà dei posti disponibili''

FLC CGIL: “Come sempre, non si investe sulla scuola e sul futuro del Paese”

Sono stati resi ufficiali, nella giornata di martedì 6 agosto, i numeri delle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. (assistenti tecnici amministrativi) della scuola."La FLC-CGIL di Siena esprime la propria profonda contrarietà rispetto all’esiguo numero di immissioni in ruolo nella nostra provincia a fronte del numero elevato di disponibilità: solo 17 assunzioni a fronte dei 33 posti disponibili per assistenti amministrativi, 4 assunzioni a fronte delle 8 disponibilità per gli assistenti tecnici, 27 assunzioni a fronte delle 64 disponibilità per i collaboratori scolastici e 0 assunzioni a fronte delle 4 disponibilità per i collaboratori scolastici tecnici addetti alle aziende agrarie.Quindi si tratta di 48 immissioni in ruolo quando invece si potevano assumere 109 persone.Una vergogna che si ripete da anni e che ci dà la misura di quanto anche questo Governo non abbia voglia di investire nella scuola e sottovaluti l’importanza del lavoro del personale A.T.A.Ricordiamo, solo a titolo di esempio, che gli assistenti amministrativi svolgono mansioni che richiedono un livello di qualifica sempre più alto, in carenza non solo di organico ma anche di stabilità e continuità, due elementi fondamentali per dare la massima efficacia al servizio prestato.I collaboratori scolastici, invece, e tanto per fare un altro esempio, svolgono un ruolo fondamentale negli ordini di scuola più “bassi”, infanzia e primaria, perché sono un importante punto di riferimento per i bambini più piccoli, e, in tutti gli ordini di scuola, per il ruolo di assistenza e sorveglianza agli alunni diversamente abili: per i nostri studenti più giovani e per i nostri studenti diversamente abili è disorientante cambiare ogni anno figura di riferimento, sia che si tratti dell’insegnante che del collaboratore scolastico.Ma tutto questo, evidentemente, il Governo non lo sa o fa finta di non saperlo. Certo è che anche questo Esecutivo ‘di fenomeni’, che sembrava dovesse cambiare in meglio il Paese, si sta muovendo in perfetta continuità con i Governi precedenti. Povera Italia, povera Scuola e poveri i nostri giovani."