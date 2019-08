Selezione per posizione dirigenziale in ambito tecnico al Comune di Siena

Il Comune di Siena ha indetto una selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente della Direzione Urbanistica.Il candidato deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in architettura, ingegneria o titoli equipollenti, e l’abilitazione all’esercizio della professione. L’espletamento della procedura è subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.La domanda, alla quale dovrà essere allegato, oltre al curriculum, la fotocopia di un documento d’identità valido, deve pervenire al Comune di Siena entro il 12 settembre 2019, attraverso le seguenti modalità: presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (Piazza del Campo 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche dalle 15-16,30; a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena, Piazza del Campo 1, (non farà fede la data di inoltro del plico), con posta certificata (PEC) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.itL’avviso con relativo modulo di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito https://www.comune.siena.it/ Il Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/BANDI-e-AVVISI/Avvisi-e-Bandi-di-Pubblicazione