Comune di Siena, concorso pubblico per 4 profili di Istruttore tecnico

Le domande devono pervenire entro il prossimo 18 ottobre

Indetto dal Comune di Siena un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 4 unità di personale dipendente nel profilo di Istruttore tecnico (categoria C) da assegnare al Servizio Ambiente, al Servizio Patrimonio e allo Sportello Unico Edilizia della Direzione Urbanistica, con l’applicazione della riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate.Il candidato deve essere in possesso, oltre agli altri requisiti richiesti nel bando, del diploma di geometra o di perito edile/meccanico/industriale, e relativa abilitazione professionale, o laurea in Architettura o Ingegneria o titoli equipollenti.Le domande, con allegata copia di un documento d’identità valido devono pervenire entro e non oltre il prossimo 18 ottobre al Comune di Siena attraverso le seguenti modalità: presentazione diretta all’Ufficio protocollo (Piazza del Campo 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche dalle 15-16,30, a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena (Piazza del Campo 1), (non farà fede la data di inoltro del plico), tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it.L’avviso con relativo modulo di domanda è consultabile e scaricabile dal sito del Comune.