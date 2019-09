Ritornano i corsi gratuiti di informatica organizzati da ElsaGLUG

L'associazione culturale ElsaGLUG anche per la stagione 2019-20 propone corsi di informatica rivolti a tutti coloro che desiderano acquisire o consolidare le proprie conoscenze in questa materia.I corsi sono suddivisi per aree tematiche: base, navigazione online, scrittura di testi, fogli elettronici, protezione dati, presentazioni e condivisioni online. Le sessioni sono organizzate in piccoli gruppi di 3/4 persone e, qualora fosse necessario, anche individualmente. Le attività hanno frequenza settimanale con incontri di circa due ore. In linea con i principi dell’associazione, i volontari svolgono le attività di formazione in maniera completamente gratuita.L'ElsaGLUG è attiva nell'area della Valdelsa dal 2011 e svolge, durante tutto l'anno, attività di alfabetizzazione informatica con lo scopo di avvicinare i meno esperti all'uso degli strumenti informatici aiutandoli a scoprire le nuove tecnologie.Maggiori informazioni alla pagina: https://www.elsaglug.org/contenuti/comunicati/35-corsi-di-informatica-2019-2020