Corso per agente d'affari in mediazione, prolungato il termine per le iscrizioni

C'è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al corso di formazione obbligatoria per Agente d'affari in mediazione sezione immobiliare, riconosciuto dalla Regione Toscana ed erogato a Siena da Assoservizi in collaborazione con FIAIP Siena per una durata pari a 100 ore.Il corso abilita all’esame obbligatorio per l'esercizio dell'attività organizzato dalla Camera di Commercio.Per info su adesioni corso e agevolazioni contattare formazione@assoservizi.eu tel. 0577257205. http://assoservizi.eu/portfolio/agente-immobiliare/