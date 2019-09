Comune di Siena: conclusi corsi formazione nel settore alimentare per insegnanti, educatori e personale scolastico

Una settimana di formazione per il personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Siena. Sono iniziate lunedì scorso e concluse ieri, 12 settembre, una serie di giornate formative che hanno visto insegnanti ed educatori partecipare al primo corso per Addetto alle attività alimentari semplici e il personale tecnico e ausiliario alla formazione per Operatore addetto alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine.



"Questa amministrazione vuole investire fortemente sulla crescita in tutti i sensi di insegnanti, educatori e personale delle nostre scuole. L’anno scorso ci siamo concentrati sul primo soccorso pediatrico mentre, in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, abbiamo deciso di puntare su corsi di formazione nel settore alimentare - ha commentato Clio Biondi Santi, assessore ai Servizi all’infanzia e istruzione -. Si è trattato di due occasioni per approfondire tematiche importanti e fornire al nostro personale ulteriori informazioni utili a una corretta gestione degli alimenti nelle scuole. Un modo al tempo stesso anche per offrire ulteriori garanzie ai bambini e alla famiglie senesi".



I due percorsi, che hanno visto la partecipazione di oltre 90 corsisti, si sono articolati attraverso lezioni frontali, studi di casi reali e dibattiti, oltre alla prova finale che ha visto promuovere tutti i partecipanti, a cui è stato consegnato un attestato di frequenza.