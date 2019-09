La Camera di Commercio per la digitalizzazione delle imprese

Prosegue il programma di consulenza e formazione alle aziende nell’ambito del Punto Impresa Digitale presso la Camera di Commercio a Siena, per l’industria 4.0. Nella sede in piazza Matteotti si è infatti tenuto un seminario interattivo dal titolo “Il futuro dell’impresa verso la Digitalizzazione e l’Industria 4.0”.



All’interno del seminario, che ha visto una buona partecipazione di aziende, sono stati trattati temi come la trasformazione digitale e le nuove tecnologie abilitanti, gli strumenti per rendere il proprio business sostenibile e competitivo, ed un focus sugli incentivi e gli strumenti di finanziamento ad ora disponibili. Sono stati analizzati dei case studies ed alcuni esempi per avvicinare le imprese alle potenzialità e opportunità dei processi di digitalizzazione.



Per tutte le informazioni e i prossimi appuntamenti: digital promoter 0577-202572 andrea.maccari@as.camcom.it