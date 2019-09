La Provincia di Siena ricomincia ad assumere

La Provincia di Siena, con Decreto Deliberativo del Presidente n.100 del 30 Luglio 2019, ha approvato la dotazione organica per il triennio 2019-2021.Tra le figure da assumere nel 2019 ci sono quella di:- un Istruttore Servizi Tecnici Geometra/Perito Edile cat. C - ccnl 31.03.1999 a tempo pieno ed indeterminato- un Esperto Servizi Amministrativo/Contabili cat. D - ccnl 31.03.1999 a tempo pieno ed indeterminato, con maturate esperienze in materia di contratti, gare e appalti.L’ente ha ritenuto opportuno procedere alla indizione di un preventivo avviso di mobilità volontaria, per quanto non più previsto in termini di adempimento obbligatorio, al fine di garantire la più ampia partecipazione di candidati ed eventualmente, se non saranno individuati soggetti idonei, successivamente proseguire l’iter con un concorso pubblico.Gli avvisi di mobilità e gli schemi di domanda sono pubblicati da oggi sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso nonché all’Albo Pretorio per la durata di giorni 30.Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 18 ottobre secondo le seguenti modalità:- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione – Piazza Duomo n. 9 – Siena, durante il normale orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.- trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Amministrazione Provinciale di Siena – Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena e recante sulla busta la dicitura “MOBILITA’ ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI GEOMETRA/PERITO EDILE” oppure “MOBILITA’ ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVO/CONTABILI ”- trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it.Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati.