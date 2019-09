Seo per gli hotel, social media, pronto soccorso: ecco i corsi gratuiti con gli enti bilaterali

Le proposte dell’agenzia formativa di Confcommercio Siena S.a.i.ter. e degli enti bilaterali EBTT e E.Bi.T.Tosc. tra metà ottobre e fine novembre

Seo per gli hotel, social media, i motori di ricerca per il turismo, ma anche metasearch, Haccp, pronto soccorso. Sono solo alcuni esempi dei corsi gratuiti promossi da S.a.i.ter srl, l’agenzia formativa di Confcommercio Siena, insieme agli enti bilaterali toscani, del commercio e del turismo. Sono destinatarie tutte le aziende con dipendenti iscritte agli enti.Tutte le attività formative si svilupperanno tra metà ottobre e fine novembre, c’è la formazione per le imprese che hanno bisogno di creare o implementare la propria pagina Facebook e catturare nuovi clienti, oppure le aziende del turismo che intendono ottenere prenotazioni dirette alla propria struttura ricettiva. Ci sono poi tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro e Haccp.Scendendo nel dettaglio per le imprese del turismo e per i pubblici esercizi iscritti all’Ente Bilaterale del Turismo a metà ottobre, presso la sede di Confcommercio in strada di Cerchiaia, ci sarà l’aggiornamento triennale per il pronto soccorso. Il 22 e 25 ottobre ci sarà il corso “SEO per hotel, Seo Auditing, Seo +UX, Seo landing page/seo mobile. Tools più avanzati. I motori di ricerca nel turismo: andare oltre title, meta e link building”. Il 28 di ottobre è la volta del corso di aggiornamento per addetto Haccp, mentre il 28 e 30 ottobre l’aggiornamento per i responsabili Haccp. Il 13 novembre sarà la volta del corso di aggiornamento per i responsabili della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Il 19 novembre, invece, al via il corso “Cancellazioni, disparità tariffaria e contratti con le Ota” che affronterà le nuove tendenze nelle prenotazioni alberghiere e i contratti imposti dai gestori delle carte di credito. Il 28 novembre sarà la volta di “Cosa è e come lavora un metasearch; pro e contro di ogni meta-motore”. Tutti questi corsi si terranno a Siena, presso la sede di Confcommercio in strada di Cerchiaia. Infine, tra ottobre e novembre si terrà il percorso di promozione e valorizzazione del territorio di Abbadia San Salvatore che, chiaramente, si terrà ad Abbadia.Per le imprese del commercio e servizi che sono iscritte all’Ente Bilaterale Terziario Toscana ci sarà il 23 ottobre il corso di aggiornamento triennale per il pronto soccorso che si terrà a Siena, in strada di Cerchiaia, il 18 novembre, sempre a Siena, il corso aggiornamento responsabile sicurezza e prevenzione. Il 7, 11, 15, 30 ottobre e 8 novembre, “A scuola di social media (livello base): strategie pratiche per aumentare le vendite con i social media” che si terrà sia a Siena che a Poggibonsi, in viale Marconi. E poi, il 20, 22, 25, 29 novembre 2019, “A scuola di social media (livello avanzato): strategie pratiche per comunicare il valore del tuo negozio attraverso i social media”, sia a Siena che a Poggibonsi.Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Nicoletta Milano al numero 0577/248855 o scrivere una mail a nmilano@confcommercio.siena.it. Per le aziende con dipendenti che non aderiscono ancora agli enti bilaterali, è possibile mettersi in contatto con Raffaella Rosini al numero 0577/248867 o via mail all’indirizzo rrosini@confcommercio.siena.it.