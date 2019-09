Bando di selezione per il Servizio Civile Universale presso l'associazione Le Bollicine

L'associazione Le Bollicine seleziona 6 giovani per il Servizio Civile Universale da impegnarsi in attività rivolte a persone disabili per il progetto "Abitare il futuro: percorsi finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale delle persone con disabilità."Possono partecipare i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 ed i 28 anni con diploma di scuola media superiore e patente di tipo B. Il compenso è di 433,80 per 12 mesi.Per prendere visione del progetto e per informazioni contattare la sede Via Franciosa 57 al 0577/286335 o il tel 347 4022311 o consultare il sito www.bollicine.org oppure la pagina https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx Gli aspiranti operatori dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. I volontari presenti presso la sede dell’associazione, in via Franciosa 57, sono disponibili ad aiutare i candidati che trovassero difficoltà nella presentazione della domanda.