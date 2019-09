FILCAMS CGIL sulla Sansedoni Siena Spa: ''Un incomprensibile assordante silenzio''

"La Filcams Cgil di Siena esprime forte preoccupazione per l'incomprensibile assordante silenzio calato sul futuro della Sansedoni Siena Spa. Sono passati circa tre mesi da quando è stato depositato presso il Tribunale di Siena il concordato preventivo in continuità, e ancora non si intravedono soluzioni che diano risposte al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici." Così l'inizio di una nota del sindacato."L'intervento di un fondo d'investimento inglese che attraverso le sue controllate italiane - Europa Investimenti e Sagitta SGR - si inseriva nella domanda presentata faceva sperare in una rapida soluzione. Nello stesso periodo tutti i lavoratori della Sansedoni Siena Spa erano stati anche contattati e successivamente convocati dall'azienda di consulenza Michael Page che elabora profili idonei per le società d'investimento, quindi la conclusione della vicenda sembrava vicina. Invece ad oggi la Sansedoni Siena Spa è uscita dalle priorità generali e dal relativo interesse mediatico.Invitiamo tutti gli attori di questa complicata vicenda a fare tutto il possibile per velocizzare i tempi d'espletamento delle procedure, inoltre chiediamo di aprire tavoli di confronto sull'andamento della situazione aziendale e sulle prospettive.Vorremmo ridare delle speranze a tutto il personale dipendente, ormai demoralizzato dall'incertezza del futuro, onde evitare un’altra triste pagina di perdita di competenze lavorative a Siena e alla sua comunità."