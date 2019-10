Lineatre1 di Poggibonsi: solidarietÃ  della FILCAMS CGIL

"La FILCAMS CGIL di Siena esprime la sua solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Lineatre1 di Poggibonsi che dal 30 settembre sono in presidio permanente per la tutela e la salvaguardia dei propri posti di lavoro." Così una nota del sindacato."Dieci persone che rischiano il proprio posto di lavoro sono dieci famiglie in difficoltà, purtroppo in un territorio che nell'ultimo decennio si è già visto dilaniare e polverizzare dalla crisi.Auspichiamo che a breve, con l'aiuto delle Istituzioni territoriali, le parti, attraverso un costruttivo confronto, arrivino ad una soluzione, affinché le lavoratrici e i lavoratori riprendano la loro attività."